Парламент Молдавии объявил незаконным правительство Павла Филипа

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Молдавский парламент объявил незаконным правительство, которое возглавляет исполняющий обязанности премьера Павел Филип. Об этом говорится в декларации, которая принята в воскресенье депутатами единогласно.

"Парламент констатирует узурпацию власти бывшим правительством, утратившим доверие Молдавии. Вместо мирной передачи власти кабинет решил ответить дестабилизацией. Парламент признает незаконным правительство Филипа", - говорится в документе.

Также депутаты призвали всех сотрудников правоохранительных органов "не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти - парламента, правительства и президента".

После принятия документа заседание было закрыто, депутаты проводят заседания во фракциях и комиссиях.

В субботу усилия парламентских партий по выходу из политического кризиса приветствовали посольства США, России и ЕС в Молдавии, которых президент Игорь Додон проинформировал о возможной дестабилизации ситуации в республике. Послы США, ЕС и России вместе с главой государства прибыли в парламент, где депутаты избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный спикером и сформировали правительство во главе с премьер-министром Майей Санду. Однако Конституционный суд республики в течение двух часов объявил эти решения незаконными. В воскресенье судьи временно передали полномочия главы государства и. о. премьеру Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.