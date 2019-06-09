Порошенко назвал дальнейший разрыв отношений с РФ платформой своей партии на выборах Рады

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал дальнейший разрыв отношений с Россией основой политической платформы партии "Европейская солидарность" на предстоящих выборах в Верховную раду. В противовес этому он пообещал форсировать движение в евроатлантическом направлении.

"Мы защитники Украины, реформ, европейского выбора нашего государства. Мы идем на выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - сказал он в воскресенье на съезде партии.

По мнению Порошенко, в настоящий момент на Украине существует множество пророссийских политических сил.

"Они враждебны ко всему, что Украина достигла за пять лет, ко всему, что отдаляет нас от России, - сказал он, но, заметив оговорку, продолжил, - точнее, всего, что отдаляет нас от Европы, тянет нас назад в Российскую империю. Мешает нашему пути в ЕС, мешает нашему пути в НАТО", - перечислил экс-президент.

Он также обвинил политических конкурентов в отсутствии позитивной повестки. "Что они могут предложить? Дешевый, удушливый российский газ?" - обратился политик к собравшимся.

ЕС и НАТО

Порошенко выступил с гарантиями защищать закон об украинском языке, а также о языковых квотах в теле- и радиоэфире. Он также намерен отстаивать энергетическую независимость страны, и так называемый безвизовый режим со странами ЕС, который на самом деле лишь предоставляет право на краткосрочные туристические поездки. Кроме того, экс-президент пообещал продолжить движение в ЕС и НАТО.

"В нашей программе определены четкие временные рамки. План действий по членству в НАТО Украина должна получить не позже 2023 года, а дискуссия по этому вопросу должна состояться на декабрьском саммите НАТО", - сказал бывший глава государства. По его мнению, Украина "до конца следующего десятилетия" имеет шансы стать членом ЕС и НАТО, уточнив, что этого "абсолютно реалистично" достичь в период до 2027 года.

Порошенко заверил, что в Раде его партия намерена мобилизовать все политические силы, которые поддерживают евроатлантический вектор страны, в том числе сторонников президента Украины Владимира Зеленского.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", партия "Европейская солидарность" возглавляет антирейтинг украинских политических сил. За нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 52% избирателей.

Зеленский ранее издал указ, которым назначил внеочередные выборы в Раду на 21 июля. Формальным поводом для этого послужило отсутствие коалиции в Раде.