Новый виток политического кризиса в Молдавии. Как в стране образовалось двоевластие

24 февраля в Молдавии состоялись парламентские выборы. В 101-местный парламент прошли три крупных формирования: поддерживающая президента партия социалистов (35 мандатов), контролирующая правительство демократическая партия (30 мандатов) и проевропейский блок Acum ("Сейчас") с 26 мандатами.

И социалисты, и демократы приглашали Acum к переговорам, однако оппозиционеры отвергли любые альянсы в будущем парламенте. В связи с этим формирование правящего большинства, на которое, согласно законодательству, отводится три месяца, зашло в тупик.

Президент Игорь Додон заявил, что инициирует процедуру роспуска парламента после 10 июня, если депутаты не договорятся. При этом Конституционный суд выступил с разъяснениями, согласно которым парламент уже 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен.

В итоге 8 июня социалисты все-таки договорились с блоком Acum о коалиции. Представители России, США и Евросоюза поддержали это решение.