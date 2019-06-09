Новый виток политического кризиса в Молдавии. Как в стране образовалось двоевластие

Молдавия после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Партия социалистов и проевропейский блок ACUM по итогам февральских выборов сформировали парламентское большинство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными и постановил временно передать и.о. премьер-министра Павлу Филипу обязанности президента. Он подписал указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.
С чего все началось
24 февраля в Молдавии состоялись парламентские выборы. В 101-местный парламент прошли три крупных формирования: поддерживающая президента партия социалистов (35 мандатов), контролирующая правительство демократическая партия (30 мандатов) и проевропейский блок Acum ("Сейчас") с 26 мандатами.
И социалисты, и демократы приглашали Acum к переговорам, однако оппозиционеры отвергли любые альянсы в будущем парламенте. В связи с этим формирование правящего большинства, на которое, согласно законодательству, отводится три месяца, зашло в тупик.
Президент Игорь Додон заявил, что инициирует процедуру роспуска парламента после 10 июня, если депутаты не договорятся. При этом Конституционный суд выступил с разъяснениями, согласно которым парламент уже 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен.
В итоге 8 июня социалисты все-таки договорились с блоком Acum о коалиции. Представители России, США и Евросоюза поддержали это решение.
Каковы шаги нового парламентского большинства
Депутаты на заседании 8 июня назначили спикером парламента лидера социалистов Зинаиду Гречаный и сформировали правительство во главе с премьер-министром Майей Санду, возглавляющей входящую в блок Acum Партию действия и солидарности. Также были утверждены члены постоянного бюро и парламентских комиссий. Представители контролирующей правительство Демпартии не присутствовали на заседании.
Парламент также принял декларацию, в которой признал республику "захваченным государством", пораженным коррупцией. В нем выражен вотум недоверия Конституционному суду, а также содержится требование отправить в отставку руководителей Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией. Депутаты объяснили это тем, что эти учреждения находятся под контролем Демпартии и ее лидера, молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.
Кроме того, было предложено отменить смешанную избирательную систему, которая была введена по предложению демократов.
Как Додону пытаются помешать
В ответ демократы заявили, что не признают решения, которые были приняты действующим составом парламента, а участники его заседаний могут быть обвинены в попытке узурпации власти.
Конституционный суд 9 июня постановил временно передать и.о. премьер-министра Филипу обязанности президента. Он распустил парламент и назначил дату досрочных выборов на 6 сентября.
Демократическая партия во главе со своим лидером Владимиром Плахотнюком собрала митинг в центре Кишинева. Он призвал Додона подать в отставку, аргументировав это тем, что глава государства "хотел отдать страну тем, кто ее давно хочет взять". Протестующие заблокировали входы в правительство и министерства.
Глава МВД Андрей Нэстасе обвинил Демпартию в подкупе демонстрантов.
Как отреагировала на это законная власть
Додон назвал узурпацией власти решение суда. Он отметил, что формирование правящей коалиции и правительства "были признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока и встретили поддержку подавляющего большинства граждан".
Глава республики собирается обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и не исключил, что "призовет народ Молдавии на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты". При этом Додон призвал своих сторонников не выходить на контракцию протеста, чтобы избежать столкновений с демократами.
Додон также анонсировал внесение изменений в состав Высшего совета безопасности. По его словам, все решения в стране "в ближайшие дни будут приниматься в соответствии с решениями этой инстанции".
Молдавский парламент обвинил Демпартию в узурпации власти и обратился в ООН. Депутаты потребовали признать правительство Павла Филипа вне закона, а демократов убрать своих людей от государственных учреждений.
Партия социалистов назвала антиконституционными решения Конституционного суда.
Майя Санду призвала полицию и другие силовые органы обеспечить процесс передачи власти.
Что обо всем этом думают в мире
Евросоюз призвал стороны в Молдавии к спокойствию и сдержанности.
Официальный представитель Совета Европы Даниэль Хольтген призвал власти Молдавии действовать ответственно и соблюдать принципы верховенства закона.
Спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак заявил, что для РФ чрезвычайно важно, чтобы силы, определяющие внешнеполитический вектор Молдавии, отражали волю ее граждан. Он назвал действия бывших властей республики "откровенно криминальными".