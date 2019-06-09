Избранная парламентом премьер Молдавии призвала силовиков не препятствовать новой власти

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Избранная парламентом Молдавии премьер-министр Майя Санду призвала полицию и другие силовые органы обеспечить процесс передачи власти. Об этом она заявила в воскресенье в ходе брифинга, который транслировался на портале Privesc.

"Прошу вас не участвовать в блокировании институтов власти. Палатки, которые размещаются со вчерашнего дня, говорят о том, что Демократическая партия планирует прибегнуть к силовому сценарию. Вчера было избрано руководство парламента и утверждено новое правительство, которое должно приступить к исполнению своих обязанностей и вывести страну из кризиса. Это легитимная власть, которая получила поддержку большинства жителей страны и международных партнеров", - сказала Санду.

Как передает корреспондент ТАСС, сегодня входы в здание правительства и министерств заблокированы сторонниками Демпартии, которые установили перед ними палатки, в которых люди провели всю минувшую ночь. В основном это молодые люди, которые ведут себя агрессивно и заявляют, что не признают новое правительство. Полиция им не препятствует.

Парламенту Молдавии, не сумевшему после февральских выборов сформировать правящую коалицию и правительство, в субботу удалось преодолеть угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Произошло это после того, как поддерживающие президента Молдавии Игоря Додона социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдавии (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный и сформировано правительство во главе с премьер-министром Майей Санду, возглавляющей входящую в блок Acum Партию действия и солидарности.

В то же время Конституционный суд страны в воскресенье констатировал, что парламент не сумел в отведенный срок утвердить правительство и постановил временно передать и. о. премьер-министра и члену Демократической партии Молдовы Павлу Филипу обязанности президента. После чего Филип подписал указ о роспуске парламента вместо главы государства. Президент страны Игорь Додон расценил это как попытку узурпации власти.