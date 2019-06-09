Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду. Первым номером в нем стал сам бывший глава государства.

В указанный список вошли действующий председатель украинского парламента Андрей Парубий, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Михаил Забродский, певица София Федина, депутат Рады Мустафа Джемилев. Кроме того, в списке оказались учредитель так называемого медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич, губернатор Львовской области Олег Синютка, представитель организации "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) Ахтем Чийгоз, а также вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Теперь начинается тяжелая и кропотливая работа. Задача - сформировать мощную фракцию, которая будет отстаивать украинские, европейские и евроатлантические ценности", - сказал Порошенко.

Ранее в воскресенье он заявил, что дальнейший разрыв отношений с Россией станет основой политической платформы партии "Европейская солидарность" на предстоящих выборах в Верховную раду.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", партия "Европейская солидарность" возглавляет антирейтинг украинских политических сил. За нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 52% избирателей. Зеленский ранее издал указ, которым назначил внеочередные выборы в Раду на 21 июля.