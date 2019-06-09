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Политический кризис в Молдавии

Участники митинга Демпартии Молдавии потребовали отставки парламента и президента

Участники акции назвали Игоря Додона нелегитимным президентом и обвинили в предательстве родины

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Участники митинга сторонников Демократической партии Молдавии (ДПМ) потребовали роспуска парламента и отставки президента Игоря Додона. Об этом говорится в резолюции, которая была озвучена в воскресенье с главной площади Кишинева.

"Игорь Додон - нелегитимный президент. Просим его немедленной отставки за предательство родины, незаконное финансирование партии [социалистов Республики Молдавия] из-за рубежа и узурпацию власти в стране <…> Требуем организации досрочных выборов президента в один день с выборами парламента", - отмечается в заявлении.

После голосования демонстранты отправились к администрации президента. В акции принимают участие лидер ДПМ Владимир Плахотнюк, исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, который подписал в воскресенье указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Движение на центральных улицах столицы перекрыто полицией. Демонстранты скандируют лозунги с требованием отставки президента и защиты конституции.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьПолитический кризис в Молдавии
Политический кризис в Молдавии
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