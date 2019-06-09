СМИ: Иран представил новую систему ПВО

ТАСС, 9 июня. Министерство обороны Ирана представило в воскресенье свою систему противовоздушной обороны, способную поражать несколько целей ракетами собственного производства "Сайяд-3". Как информирует агентство Tasnim, церемония, на которой также был министр обороны страны Амир Хатами, прошла в Тегеране.

Согласно данным агентства, система противовоздушной обороны "Хордад-15" была разработана экспертами иранского оборонного ведомства и официально передана силам армии Ирана.

Хатами сообщил, что новая система способна обнаруживать различные цели, включая военные самолеты и беспилотники, в радиусе 150 км и отслеживать их на расстоянии 120 км. Он добавил, что иранская разработка также способна обнаруживать скрытые цели в радиусе 85 км и поражать их на расстоянии 45 км.

По словам министра, система способна одновременно перехватывать шесть целей, а простота в эксплуатации позволяет военнослужащим подготовить ПВО к поражению целей менее чем за пять минут.

Иранская сторона утверждает, что военная мощь технологической новинки не представляет угрозы для стран региона, поскольку оборонная доктрина Исламской Республики Иран основана исключительно на сдерживании.