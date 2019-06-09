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Политический кризис в Молдавии

В Кишиневе завершился митинг Демпартии против Додона

Активисты привязали к ограде администрации президента плакаты с оскорбительными надписями и забросили через забор несколько живых индюков

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Участники организованного Демократической партией Молдавии (ДПМ) митинга мирно разошлись после пикета, который они устроили у здания администрации президента Игоря Додона с требованием его отставки.

Активисты ДПМ привязали к ограде администрации плакаты с оскорбительными надписями в адрес главы государства, скандировали "Долой предателя", а также забросили через забор несколько живых индюков. "Наш мирный митинг завершился, кому пора домой - прошу спокойно разойтись", - заявил лидер Владимир Плахотнюк.

Демпартия Молдавии организовала в воскресенье митинг против президента, парламента и избранного им правительства. Его организаторы потребовали отставки главы государства и проведения досрочных выборов как президента, так и правительства. В митинге принимают участие несколько тысяч человек, большинство из которых привезли на сотнях автобусов из разных районов страны. Движение на центральных улицах столицы перекрыто полицией.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьПолитический кризис в Молдавии
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