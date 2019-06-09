В партии Зеленского назовут нового премьера после формирования коалиции в Раде

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Кандидатура нового главы правительства Украины в пропрезидентской партии "Слуга народа" будет озвучена после выборов в Раду и формирования в парламенте коалиции. Об этом заявил в воскресенье на брифинге лидер партии Дмитрий Разумков.

"Разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям [до выборов в Раду], мы не будем, это неправильно", - сказал он.

Ранее состоялся съезд партии "Слуга народа", на котором была представлена часть ее избирательного списка на выборах в Раду, а также названы несколько кандидатур для участия в выборах по мажоритарным округам.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 20 мая объявил об уходе в отставку. По его словам, он принял это решение после того, как, вступая в должность, президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Рады и предложил правительству уйти в отставку. Верховная рада 30 мая не приняла отставку Гройсмана.