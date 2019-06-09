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Политический кризис в Молдавии

Премьер Молдавии призвала госслужащих не подчиняться приказам лидера Демпартии

Майя Санду считает приказы Владимира Плахотнюка незаконными и недемократическими

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Премьер Молдавии Майя Санду, назначенная ранее парламентом, обратилась к государственным служащим с призывом не подчиняться приказам лидера Демократической партии (ДПМ) Владимира Плахотнюка.

"Призываю вас не прислушиваться к незаконным и недемократическим приказам Плахотнюка и поддержать усилия нового правительства, чтобы вместе построить свободную и процветающую страну. Мы, министры нового правительства, отменим политический контроль над институтами, чтобы вы выполняли свои обязанности в соответствии с законом", - заявила Санду в воскресенье в ходе прошедшего в парламенте брифинга, который транслировали телеканалы страны.

Парламенту Молдавии накануне удалось преодолеть угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Произошло это после того, как поддерживающие президента Молдавии Игоря Додона социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет Демпартии. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный и сформировано правительство во главе с премьером Санду, возглавляющей входящую в блок Acum Партию действия и солидарности.

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МолдавияПолитический кризис в Молдавии
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