Премьер Молдавии призвала госслужащих не подчиняться приказам лидера Демпартии

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Премьер Молдавии Майя Санду, назначенная ранее парламентом, обратилась к государственным служащим с призывом не подчиняться приказам лидера Демократической партии (ДПМ) Владимира Плахотнюка.

"Призываю вас не прислушиваться к незаконным и недемократическим приказам Плахотнюка и поддержать усилия нового правительства, чтобы вместе построить свободную и процветающую страну. Мы, министры нового правительства, отменим политический контроль над институтами, чтобы вы выполняли свои обязанности в соответствии с законом", - заявила Санду в воскресенье в ходе прошедшего в парламенте брифинга, который транслировали телеканалы страны.

Парламенту Молдавии накануне удалось преодолеть угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Произошло это после того, как поддерживающие президента Молдавии Игоря Додона социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет Демпартии. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный и сформировано правительство во главе с премьером Санду, возглавляющей входящую в блок Acum Партию действия и солидарности.