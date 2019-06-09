Президент Молдавии заявил, что подчиняющиеся Демпартии судьи могут понести ответственность

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что членам Конституционного суда придется понести ответственность за решения, которые они принимают по запросам Демократической партии (ДПМ). Выступая в воскресенье на брифинге в парламенте, он рассказал, что "судьи умудрялись отменять решения парламента раньше, чем их принимали сами депутаты".

"Куда вы торопитесь? Смеются все юристы, они говорят - люди добрые, да подождите хотя бы, чтобы это решение было подписано, чтобы оно вступило в силу. А они его уже аннулируют", - сказал президент. По его словам, "за подобные решения против судей КС могут быть возбуждены уголовные дела". Глава Молдавии призвал членов КС "осознать, что ситуация в стране меняется".

"Вы что думаете, что Плахотнюк будет "крышевать" вас всю жизнь? Не будет так. Я вам сказал: когда эти сбегут из страны, мест в самолете не хватит на всех", - добавил глава государства, подчеркнув, что это касается и остальных чиновников, которые "не желают подчиняться новому правительству, а продолжают исполнять приказы уходящих демократов".

В субботу госсекретарь Министерства юстиции Молдавии Николай Ешану усомнился в корректности решений КС. "Очень надеюсь, что официальная страница КС была взломана и мы не дошли до того, что наблюдаем, как КС смотрит телевизор и объявляет неконституционными решения парламента, которые, как я понимаю, еще даже не оформлены письменно", - написал чиновник на своей станице в Facebook.

Парламенту Молдавии накануне удалось преодолеть угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Произошло это после того, как поддерживающие Додона социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет Демпартии. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный и сформировано правительство во главе с премьером Майей Санду, которая является лидером блока Acum.

В то же время Конституционный суд страны в воскресенье констатировал, что парламент не сумел в отведенный срок утвердить правительство. Судьи постановили временно передать и.о. премьера и члену ДПМ Павлу Филипу обязанности президента, после чего он подписал указ о роспуске парламента вместо главы государства. Президент расценил это как попытку узурпации власти.