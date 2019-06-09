Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

"Очень обеспокоен арестом российского журналиста-расследователя Ивана Голунова из проекта "Медуза". Журналисты должны иметь возможность безнаказанно привлекать власть к ответственности. Мы внимательно следим за его делом", - написал Хант в воскресенье в Twitter.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире - еще 5 г кокаина. Журналисту предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Его защита считает, что наркотические вещества подкинули. Сам Голунов заявил, что ни в чем не виноват.