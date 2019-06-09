Трамп заявил о начале "великолепного сотрудничества" с Мексикой после соглашения

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Мексика после достижения соглашения по миграционным вопросам начнут великолепное сотрудничество, однако Вашингтон в любое время может вернуться к политике торговых пошлин, если сочтет это необходимым. Об этом заявил в воскресенье президента США Дональд Трамп.

"Теперь между Мексикой и США будет великолепное сотрудничество, чего не было в течение многих десятилетий. Однако если по какой-то непонятной причине это окажется не так, мы всегда можем вернуться к нашей предыдущей, очень выгодной позиции введения торговых пошлин. Но я не думаю, что это будет необходимо", - написал он в Twitter.

По его словам, Мексика ранее отказывалась в полной мере сотрудничать с США по вопросам защиты границ. "Теперь я полностью уверен, особенно после вчерашнего разговора с президентом [Мексики Андресом Мануэльем Лопесом Обрадором], что они будут очень активно сотрудничать и хотят, чтобы все было сделано должным образом", - подчеркнул президент США.

Американский лидер также признал, что некоторые детали достигнутых договоренностей пока не были объявлены. "Мы сообщим о них, когда наступит подходящее время", - сказал он.

Президент Мексики написал в субботу в Twitter, что провел телефонные переговоры со своим американским коллегой. По словам Обрадора, он подтвердил готовность Мексики сотрудничать с США.

Договоренности по миграции

В пятницу представители властей Мексики и США на переговорах в Вашингтоне смогли достичь договоренностей по вопросам миграции, Лопес Обрадор приветствовал это соглашение и назвал его хорошим. В соответствии с договоренностями, Мехико примет меры для пресечения нелегальной миграции в США, в том числе разместит военнослужащих своей Национальной гвардии по всей территории страны, уделяя особое внимание южной границе. Кроме того, власти латиноамериканской страны будут активно бороться с организациями, занимающимися торговлей людьми.

Трамп 30 мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% каждый месяц вплоть до октября. После того как представителям двух стран удалось договориться, президент США сообщил, что введение таможенных пошлин на товары из Мексики приостановлено на неопределенный срок.

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