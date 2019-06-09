Порошенко сообщил о готовности занять кресло премьер-министра Украины

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко готов возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих парламентских выборах.

"Если мы победим на выборах, то да", - ответил он на вопрос украинского "Общественного телевидения" о желании стать премьер-министром. При этом экс-президент не сказал, будет ли он исполнять обязанности депутата или откажется от мандата после выборов.

Ранее в воскресенье на съезде партии "Европейская солидарность", которая еще в конце мая называлась "Блок Петра Порошенко", бывший глава государства представил первую десятку ее списка на предстоящие выборы в парламент. Помимо него туда вошли председатель парламента Андрей Парубий, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Михаил Забродский, певица София Федина, депутат Рады Мустафа Джемилев. Кроме того, в списке оказались учредитель так называемого медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич, губернатор Львовской области Олег Синютка, представитель организации "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) Ахтем Чийгоз, а также вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

На этом съезде Порошенко назвал дальнейший разрыв отношений с Россией основой политической платформы партии.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", партия "Европейская солидарность" возглавляет антирейтинг украинских политических сил. За нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 52% избирателей.