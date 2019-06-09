Парламент Молдавии продолжит работу, несмотря на указ о его роспуске

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Парламент Молдавии соберется 10 июня на пленарное заседание, несмотря на указ о его роспуске, который подписал вместо президента исполняющий обязанности премьера Павел Филип. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе законодательного собрания.

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"Решение провести в понедельник пленарное заседание парламента приняло сегодня постоянное бюро парламента. Вечером планируется еще одно заседание бюро, которое определит его повестку", - уточнили в пресс-службе.

Ранее депутаты объявили незаконным правительство, которое возглавляет и.о. премьера Филип. Это решение было принято после того, как он подписал указ о роспуске парламента вместо президента Игоря Додона, которого Конституционный суд по запросу Демократической партии временно отстранил от должности. Депутаты приняли обращение в Совбез ООН с просьбой признать действия демократов незаконными.

В субботу поддерживающие президента социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет Демпартии, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный и сформировано правительство во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является лидером Acum.