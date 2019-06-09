Наблюдатели на выборах в Южной Осетии заявили, что они проходят на европейском уровне

ЦХИНВАЛ, 9 июня. /ТАСС/. Выборы депутатов в парламент Южной Осетии проходят по европейским стандартам, считают международные наблюдатели, прибывшие в республику. Об этом они заявили в воскресенье журналистам.

Так, по словам члена партии "Альтернатива для Германии" Гуннара Линдеманна, выборы в парламент проходят в демократичном ключе. "То, что я наблюдаю на участках в Южной Осетии, - то же самое, что можно наблюдать на выборах в Германии. Можно сказать, что выборы проходят по европейским стандартам", - сказал он. При этом Линдеманн подчеркнул необходимость обратиться к странам Западной Европы, чтобы они признали легитимность проведения этих выборов.

Нарушений на избирательных участках не зафиксировано, сказал журналистам председатель ультраправой партии Японии "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимура. Он подчеркнул, что находится в Южной Осетии не первый раз и отметил, что за последние девять лет народу Южной Осетии удалось много добиться в области создания поддержания независимости и установления мира. "У меня есть большой опыт в качестве международного наблюдателя, я бывал на выборах в Абхазии, в прошлом году - на выборах президента РФ, и сегодня мы побывали в большом количестве мест на избирательных участках Южной Осетии. На тех участках, где мы были, не было никаких нарушений, никаких отклонений, выборы проходят в атмосфере демократического и свободного волеизъявления народа", - сказал он.

Кимура также отметил, что, несмотря на высокую организацию выборов, международное сообщество не желает замечать этих выборов, не хочет признавать их легитимности. "Мне кажется, этим самым международное сообщество только показывает свои собственные проблемы, показывает отклонения, которые существуют в его взглядах на ситуацию в [Южной Осетии]", - сказал Кимура. При этом он отметил, что задача международных наблюдателей заключается в том, чтобы подтвердить стремление Южной Осетии к миру, развитию, демократии и засвидетельствовать это перед всем мировым сообществом.

Руководитель бельгийской организации "Европа-Русь" Крис Роман также отметил прозрачность выборов в Южной Осетии. Он подчеркнул, что на избирательных участках установлены прозрачные урны для голосования, а в бюллетенях есть графа "против всех". Таким образом, по его словам, можно контролировать каждый голос. "Я думаю, что это даже пример для Европы", - добавил он.

Финский обществовед и публицист, доцент Хельсинского университета Эркки Йохан Бекман также подчеркнул, что доволен увиденным на избирательных участках в Южной Осетии. По его словам, он готов вернуться в республику для развития сотрудничества.

О выборах

Впервые выборы в парламент Южной Осетии проходят по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 депутатов выбирают по партийным спискам, половину - по одномандатным округам. На выборах зарегистрированы семь партий - "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", Народная партия, Коммунистическая партия, "Единство" и "Фыдыбаста". В одномандатных округах избираются 98 кандидатов, 60 из которых выдвинуты партиями, 38 - самовыдвиженцы.

Для голосования открыто 77 избирательных участков, 73 из них находятся на территории Южной Осетии, еще четыре - в югоосетинских посольствах в Москве и Сухуме, а также консульстве республики в Северной Осетии. По официальным данным, количество избирателей, внесенных в списки участковых избирательных комиссий на территории Южной Осетии, составляет порядка 31 тыс. человек.

Согласно законодательству республики, порог явки избирателей на парламентских выборах составляет 50% плюс один. Барьер для прохождения в парламент для партий составляет 7%. В одномандатном округе кандидату для победы необходимо набрать простое большинство голосов. Если несколько претендентов получат равное количество голосов, то избранным будет считаться тот, кто был зарегистрирован первым.