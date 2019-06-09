Трамп вновь обвинил Twitter в предвзятости по отношению к консерваторам

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что сеть микроблогов Twitter предвзято относится к консервативным политикам, а ее руководство совершает "огромную ошибку", отказываясь восстановить заблокированные страницы.

"Twitter должен позволить заблокированным консерваторам вернуться обратно на эту платформу без каких-либо ограничений. Это называется свобода слова, не так ли. Вы делаете огромную ошибку!" - написал Трамп в воскресенье в своем Twitter. Глава Белого дома не уточнил, о каких именно заблокированных страницах идет речь.

Президент США ранее неоднократно выступал с утверждениями, что администрации крупнейших социальных сетей Facebook и Twitter, а также поисковой системы Google подавляют голоса консервативной аудитории и скрывают позитивную информацию и новости о ситуации в США в период его президентства. Он также указывал на якобы имеющую место подтасовку результатов поиска новостей о нем.

Как сообщало ранее агентство Reuters, власти США готовятся начать масштабное расследование в отношении американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили в понедельник демократы в Палате представителей Конгресса США. Они намерены проверить деятельность Amazon, Apple, Facebook и Google, а также других технологических гигантов, чтобы определить, не стали ли эти компании слишком крупными и влиятельными, угрожая тем самым честной конкуренции и интересам потребителей.