Партия Зеленского в предвыборной программе обошла тему Донбасса и отношения с Россией

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Программа украинской партии "Слуга народа" не содержит положений о подходах к урегулированию ситуации в Донбассе и нормализации отношений с Россией. Это следует из текста программы, который в воскресенье опубликован на странице партии в Facebook.

В документе перечислены 16 приоритетов, среди которых очищение и обновление власти, искоренение системной коррупции, вопросы безопасности и обороны, модернизация судебной системы и правоохранительных органов, а также обеспечение привлекательного экономического климата. В партии обещают отменить депутатскую неприкосновенность, вернуть ответственность чиновников за незаконное обогащение, внедрить пропорциональную систему выборов в Раду по открытым спискам. Кроме того, содержится обещание направлять не менее 5% ВВП на потребности армии, возобновить реформирование Вооруженных сил по стандартам НАТО. В партии обещают "перезагрузить" Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей, защитить бизнес от произвола чиновников и законодательно урегулировать вопрос владения оружием.

Четвертый приоритет программы получил название "Украина в мире" и включает в себя только три пункта. "Примем законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и расширения сотрудничества с ЕС и НАТО. Поддержим инициативы президента о перезагрузке отношений с ближайшими соседями Украины на западе. Запустим программу "коммерческой дипломатии" для продвижения украинских товаров на глобальные рынки", - указано в документе.

Заключительным приоритетом в партии обозначили "Национальную идентичность и гражданское согласие". Последний пункт данного положения гласит о "создании системы информационной реинтеграции жителей оккупированной территории", как на Украине принято обозначать Крым и Донбасс.

Во время инаугурационной речи 20 мая Владимир Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей, для решения которой он готов "пойти на все". 28 мая он посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Президент Украины отметил необходимость улучшения обеспечения военнослужащих и заслушал доклад командующего операцией Александра Сырского.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", партия "Слуга народа" остается лидером электоральных предпочтений на Украине. За нее готовы проголосовать 48,2% тех, кто намерен идти на выборы и определился с решением.