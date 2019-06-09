Премьер Молдавии Санду созвала заседание министров на 10 июня

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Утвержденный парламентом Молдавии премьер-министр Майя Санду созвала заседание министров на 10 июня. Об этом она сообщила в ходе брифинга в воскресенье.

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"Заседание правительства пройдет в здании парламента. Будут обсуждаться первые отставки и назначения", - сказала Санду, не сообщив подробностей.

Парламенту Молдавии ранее удалось преодолеть угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Произошло это после того, как поддерживающие президента Молдавии Игоря Додона социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет Демпартии. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный и сформировано правительство во главе с Санду.