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Парламентские выборы на Украине - 2019

Партия УДАР выдвинет кандидатов в депутаты Рады только по мажоритарным округам

Лидер партии Виталий Кличко заявил, что провел много переговоров об объединении с различными политическими силами, но они не увенчались успехом

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Партия "Украинский демократический альянс за реформы" (УДАР) приняла решение на выборах в Верховную раду выдвигать кандидатов только в мажоритарных округах. Об этом в воскресенье сообщил лидер партии, мэр Киева Виталий Кличко.

"УДАР на досрочных парламентских выборах выдвинет кандидатов только в мажоритарных избирательных округах. По списку политическая сила кандидатов не будет выдвигать. Такое решение принял съезд партии", - говорится в сообщении на странице политика в Facebook.

Кличко заявил, что провел много переговоров об объединении с различными политическими силами, однако они не увенчались успехом. Он также анонсировал, что партия будет "кардинально обновлена".

Внеочередные выборы в Верховную раду запланированы на 21 июля. Они будут проходить по смешанной избирательной системе, когда 50% состава Рады формируется по спискам партий (пропорциональной системе с "закрытыми" списками), остальные 50% - по мажоритарной системе.

Теги
УкраинаКличко, Виталий ВладимировичПарламентские выборы на Украине - 2019
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