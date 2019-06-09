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Политический кризис в Молдавии

Президент Молдавии намерен выступить с обращением к народу на государственном канале

Советник Игоря Додона Максим Лебединский сообщил, что президент хотел бы выступить с обращением 9 или 10 июня

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон намерен выступить с обращением к народу в эфире государственного телеканала Moldova 1. Соответствующий запрос направлен руководству компании "Телерадио-Молдова", в состав которой входит канал.

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"В связи с нестабильной политической ситуацией в стране от имени президента Республики Молдова Игоря Додона с целью обеспечить равновесие в процессе информирования граждан просим выделить время в прямом эфире TV Moldova 1 (с параллельной трансляцией на других телеканалах и государственном радио), чтобы обеспечить право президента обратиться к народу", - говорится в обращении к администрации президента, которое опубликовал в воскресенье на своей странице в Facebook советник главы государства Максим Лебединский. Он отметил, что президент хотел бы выступить с обращением 9 или 10 июня.

В субботу поддерживающие президента депутаты Партии социалистов (ПСРМ) договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") сформировать правящую коалицию и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, по запросу находившейся у власти до сих пор Демократической партии, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьПолитический кризис в Молдавии
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