Президент Молдавии намерен выступить с обращением к народу на государственном канале

"В связи с нестабильной политической ситуацией в стране от имени президента Республики Молдова Игоря Додона с целью обеспечить равновесие в процессе информирования граждан просим выделить время в прямом эфире TV Moldova 1 (с параллельной трансляцией на других телеканалах и государственном радио), чтобы обеспечить право президента обратиться к народу", - говорится в обращении к администрации президента, которое опубликовал в воскресенье на своей странице в Facebook советник главы государства Максим Лебединский. Он отметил, что президент хотел бы выступить с обращением 9 или 10 июня.

В субботу поддерживающие президента депутаты Партии социалистов (ПСРМ) договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") сформировать правящую коалицию и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, по запросу находившейся у власти до сих пор Демократической партии, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк.