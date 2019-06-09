Митрополит Черногорский заявил, что президент Джуканович пытается возглавить церковь

БЕЛГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Президент Черногории Мило Джуканович требует от церкви не вмешиваться в политику, при этом сам пытается стать главой церкви. Об этом заявил в воскресенье митрополит Черногорский и Приморский Сербской православной церкви Амфилохий, комментируя обвинения Джукановича в адрес Сербской православной церкви.

В субботу Джуканович на партийном митинге обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ), прихожанами которой является подавляющее большинство христиан Черногории, в препятствовании европейским амбициям общества и попытке сохранить религиозную монополию в стране. Ранее Джуканович заявлял, что черногорская власть будет добиваться автокефалии непризнанной "черногорской церкви" по примеру Украины.

"Я был ошеломлен тем, что услышал от президента Черногории, человека, который является наследником коммунистической власти и который не во всеуслышание говорит, что он - атеист. Он протестует против вмешательства церкви в политику, при этом сам пытается быть главой церкви, создать свою церковь. Это первый раз в истории, когда атеист создает церковь", - цитирует Амфилохия сербский канал PTS.

"Я только что с нашим патриархом [Иринеем] вернулся из Сирии и Ливана, там мы посетили древнюю [Антиохийскую] церковь апостольских времен, ходили дорогами святого апостола Павла. Там существует согласие между христианами, несмотря на их различия, и даже между христианами и мусульманами. И там президенты не вмешиваются во внутренние церковные вопросы. Поэтому я был поражен тем, что услышал от нашего президента", - заявил митрополит.

Комментируя обвинения Джукановича в поддержке Сербской православной церковью идей Великой Сербии, духовный лидер Черногории заявил: "Это не имеет абсолютно никакой связи с Великой Сербией, черногорская митрополия во время референдума [2006 года о независимости Черногории] - и господин Джуканович знает это - провозгласила, что примет независимость, если народ за нее проголосует".

Ранее в интервью ТАСС митрополит Амфилохий рассказал, что впервые о так называемой "черногорской церкви" коммунистические власти заговорили еще в 70-80-е годы прошлого века. По словам Амфилохия, "черногорская церковь" никем не признана, кроме украинских раскольников: "Единственный, кто признал эту "черногорскую церковь" - это [глава самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарет] Денисенко. Теперь они надеются, что Константинополь признает и их, но это абсолютно невозможно, поскольку Дедеич, который стоит во главе так называемой черногорской церкви, был священником Константинопольского Патриархата в Риме и за свои преступления был лишен чина. Поэтому нет и речи о таком признании".