В Казахстане завершилось голосование на выборах президента

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Голосование на внеочередных выборах президента Казахстана завершилось в воскресенье. Более 9,9 тыс. избирательных участков открылись в 07:00 по местному времени (04:00 мск) и работали до 20:00 (17:00 мск) по всей стране.

Еще 64 участка действовали в этот день за рубежом, в 51 государстве, в том числе в пяти городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске. Возможностью проголосовать за границей могли воспользоваться порядка 15 тыс. граждан Казахстана.

По данным на 18:00 (15:00 мск), явка на выборах составила 72,9%. Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, "на избирательных участках обстановка стабильная, фактов серьезных нарушений общественного порядка не зарегистрировано". В то же время он информировал, что полиция Казахстана задержала порядка 100 человек, которые в день проведения в стране президентских выборов вышли на несанкционированные митинги в Нур-Султане и Алма-Ате по призыву запрещенной в республике организации "Демократический выбор Казахстана".

Отдельные факты скрытой агитации в социальных сетях в день проведения выборов зафиксировала Генеральная прокуратура республики. "Есть факты, когда граждане голосуют и фотографируют свой бюллетень и выкладывают [в интернете], это - агитация. Есть факт публикации протокола заседания наблюдателем. Он, по закону, должен ознакомиться, но он его публикует в СМИ и в соцсетях. Это недопустимо, это - скрытая агитация", - отметил заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев.

В избирательной кампании участвовали семь кандидатов на пост главы государства.

Подведение итогов

Право на проведение опроса граждан на выходе из избирательных участков в Казахстане получили две организации: научно-исследовательский центр "Молодежь" и исследовательский институт "Общественное мнение". Результаты экзитполов они планируют огласить после 00:00 местного времени (21:00 мск).

Подсчет голосов на избирательных участках должен завершиться не позднее 12 часов с момента окончания голосования. Результаты подсчета голосов по административно-территориальным единицам устанавливаются на заседаниях территориальных комиссий, и соответствующие документы доставляются в ЦИК в двухдневный срок, то есть не позднее 11 июня. ЦИК Казахстана на основании протоколов территориальных избирательных комиссий не позднее чем в семидневный срок (не позже 16 июня) подведет окончательные итоги выборов президента. Избранным президентом Казахстана считается кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.