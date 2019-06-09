Явка к закрытию участков на президентских выборах в Казахстане составила 77%

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Явка на момент закрытия в 20:00 (17:00) большей части избирательных участков на проходящих в воскресенье в Казахстане выборах президента составила 77%. Об этом сообщила на брифинге секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Сабила Мустафина.

"Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы по состоянию на 20 часов 9 июня 2019 года, избирательные бюллетени получили 77% от общего количества избирателей, включенных в списки", - сказала она.

Избирательные участки на большей части территории Казахстана закрылись в 20:00 по местному времени (17:00 мск), в ряде западных регионов голосование еще продолжается и завершится на час позже, добавила Мустафина. "В пяти областях участки закроются в 21:00 (18:00 мск)", - указала секретарь ЦИК Казахстана. Кроме того, по ее словам, продолжается голосование на некоторых участках, расположенных за пределами республики.

По сведениям комиссии, наибольшая активность избирателей зафиксирована в Алма-Атинской области - 89%, на втором месте - Туркестанская область с 84,8%, далее следует Актюбинская область с 84,6%. В столице Нур-Султане явка составила 63,8%, в городах республиканского значения Алма-Ате и Шимкенте - 52,2% и 67,1% соответственно. Данные об итоговой явке, как ожидается, будут опубликованы в 22:00 (19:00 мск).

На выборах президента 2015 года за 13 часов голосования явка избирателей составила 95,11%.

В воскресенье в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. Впервые за годы независимости страны в них не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

В новость были внесены изменения (17:59 мск) - добавлены подробности.