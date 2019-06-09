СМИ: три человека погибли во время акций протеста в Хартуме и его пригороде

КАИР, 9 июня. /ТАСС/. Три человека стали жертвами насилия в воскресенье во время акции протеста в Хартуме и его окрестностях. Как передает телеканал Al Jazeera, два человека погибли в столице Судана.

Между тем, по данным телеканала Al Arabiya, еще один был застрелен силовиками в ходе манифестации в Омдурмане.

Ранее сообщалось, что беспорядки произошли на севере столицы, где полиция развернула дополнительные подразделения и перекрыла дороги. Противостояние демонстрантов и силовых структур сопровождалось активным применением слезоточивого газа. Стычки в суданской столице совпали с началом объявленной профсоюзами бессрочной акции всеобщего гражданского неповиновения. Как заявляет оппозиция, она продолжится до тех пор, пока армия не передаст власть в стране гражданским силам.

Накануне Военный совет Судана подтвердил приверженность продолжению переговоров с гражданской оппозицией, достижению взаимоприемлемых решений и переходу страны к демократии. Однако их оппоненты согласились на диалог только через посредника в лице премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, который предложил свою помощь. Кроме того, оппозиционный альянс "За свободу и перемены" выдвинул в качестве условия признание армией своей ответственности за трагические события в Хартуме 3 июня, приведшие к многочисленным жертвам. Как заявил ранее в воскресенье оппозиционный комитет врачей, в результате разгона части палаточного лагеря в центре столицы и по настоящее время погибли 118 человек. Минздрав подтверждает гибель 61 человека, в том числе 52 погибших зафиксировано на минувшей неделе в главном городе страны, остальные - по провинциям.

Как утверждает Военный совет, власти не преследовали цель подавлять протестное движение и тем более сворачивать сидячую забастовку у штаб-квартира генерального командования ВС страны, но силы безопасности зачищали район от преступных элементов, создающих угрозу национальной безопасности, а также незаконно перекрывших часть центральной улицы города Нил. Эти события привели к резкому обострению обстановки и усугублению политического кризиса в стране.