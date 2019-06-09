На выборах президента Казахстана зафиксировали 19 нарушений

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана зафиксировала 19 нарушений законодательства на выборах президента. Об этом заявил в воскресенье на брифинге заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев.

"В целом день голосования и избирательная кампания проходят в спокойной обстановке, - сказал он. - При этом в городах Нур-Султан, Алма-Аты, Алма-Атинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях установлено 19 нарушений выборного законодательства".

"Это незаконная агитация, выдача гражданам на руки по несколько бюллетеней, вброс в урну по два-три бюллетеня и голосование на двух участках. По этим фактам прокурорами возбуждены административные дела, материалы переданы в суд", - добавил Дембаев.