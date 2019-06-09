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Президентские выборы в Казахстане - 2019

На выборах президента Казахстана зафиксировали 19 нарушений

В Генпрокуратуре уточнили, что речь идет о незаконной агитации и вбросе в урну по два-три бюллетеня

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана зафиксировала 19 нарушений законодательства на выборах президента. Об этом заявил в воскресенье на брифинге заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев.

"В целом день голосования и избирательная кампания проходят в спокойной обстановке, - сказал он. - При этом в городах Нур-Султан, Алма-Аты, Алма-Атинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях установлено 19 нарушений выборного законодательства".

"Это незаконная агитация, выдача гражданам на руки по несколько бюллетеней, вброс в урну по два-три бюллетеня и голосование на двух участках. По этим фактам прокурорами возбуждены административные дела, материалы переданы в суд", - добавил Дембаев.

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КазахстанПрезидентские выборы в Казахстане - 2019
Президентские выборы в Казахстане - 2019
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