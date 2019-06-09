В Нур-Султане и Алма-Ате полиция задержала 500 человек за участие в незаконных акциях

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана в воскресенье задержали 500 человек в Нур-Султане и Алма-Ате за участие в несанкционированных акциях. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев на брифинге в воскресенье.

"На улицах двух городов в Алма-Ате и Нур-Султане был попытки дестабилизировать общественную обстановку со стороны радикально настроенных элементов путем организации и проведения несанкционированных акций. В городах Нур-Султане и Алма-Ате при проведении незаконных акций были доставлены в органы внутренних дел 500 человек", - рассказал Кожаев.

По его словам, в Нур-Султане были пресечены попытки перекрытия дороги и создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца Молодежи. "Все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом. При задержании правонарушителей специальные средства не применялись", - подчеркнул заместитель министра внутренних дел.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Пострадавшие полицейские

Кожаев добавил, что три сотрудника полиции получили травмы во время митинга в Нур-Султане.

"Со стороны участников, декларировавших о мирном характере протестов, уже применяются броски камнями, попадавшимися под руку предметами, целенаправленно используются перцовые баллончики, - сказал он. - В результате этих действий трое полицейских получили травмы. Двое пострадали от брошенных из толпы камней, один получил ожог роговицы глаз от целенаправленно примененного перцового баллончика".

Кожаев при этом отметил, что распространяемые в соцсетях сведения о пострадавших в результате действий сотрудников полиции не соответствуют действительности. "Распространяемые в соцсетях сведения о пострадавших от действий полиции и даже гибели человека в ходе пресечения противоправных актов не соответствуют действительности, - сказал он. - Согласно сведениям управления здравоохранения города Алма-Аты, никто не обращался за медицинской помощью. В городе Нур-Султан на месте проведения незаконных акций к медицинским работникам обратились 12 человек, все в основном с жалобами на гипертонический кризис".

Как сообщили ранее в МВД, представители запрещенного движения "Демократический выбор Казахстана" провели днем в Нур-Султане несанкционированный митинг, который был пресечен полицией.

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