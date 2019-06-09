Предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Явка на выборах президента Казахстана после закрытия избирательных участков на всей территории страны к 22:00 (19:00 мск) составила 77,4%. Такие предварительные результаты озвучил на брифинге член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Ляззат Сулеймен.

"Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы по состоянию на 22 часа 9 июня 2019 года, избирательные бюллетени получили 77,4% от общего количества избирателей, включенных в списки", - сказал он.

По сведениям комиссии, наибольшая активность избирателей зафиксирована в Алма-Атинской области - 89%, на втором месте - Актюбинская область с 84,8%, далее следует Туркестанская область с 84,8%. В столице Нур-Султане явка составила 68,9%, в городах республиканского значения Алма-Ате и Шимкенте - 52,2% и 67,6% соответственно.

Согласно закону, порога явки на выборах в Казахстане не существует, однако активность избирателей традиционно считается важным показателем, отражающим настроения в обществе.

На выборах президента 2015 года за 13 часов голосования явка избирателей составила 95,11%.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

В новость были внесены изменения (19:56 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.