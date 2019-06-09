AFP: в Гонконге на акциях протеста начались стычки между полицией и демонстрантами

ТАСС, 9 июня. В Гонконге отмечены беспорядки и столкновения между полицией и демонстрантами, собравшимися на акцию в знак протеста против готовящегося законопроекта об экстрадиции с КНР. Об этом сообщило в воскресенье агентство AFP.

По имеющимся данным, стычки начались после того, как стражи порядка начали разгонять людей, собравшихся на массовую уличную акцию.

Как сообщили организаторы мероприятия, протестная акция в Гонконге собрала рекордное за последние годы количество участников - более 1 млн человек.

Митингующие изначально сконцентрировались в крупнейшем городском паре Виктория, откуда по центральным улицам в сопровождении полиции прошли до правительственного комплекса в районе Адмиралти. Мероприятие прошло с разрешения местных властей и обошлось без эксцессов, если не считать единичных случаев мелких стычек с полицией.

Гонконг, наделенный высокой степенью автономии по формуле "одна страна - две системы", не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Макао и Тайванем. Но в настоящий момент местная администрация готовится наладить сотрудничество в этой сфере, при котором каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Нововведение позволит выдавать по запросу китайских органов на материк подозреваемых в нарушении законов КНР. Против этого выступает местная оппозиция, обеспокоенная усилением контроля Пекина над внутренними делами Гонконга. Она опасается, что экстрадиция может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников и местных диссидентов.

Идея принятия закона за последние недели вызвала бурные споры в гонконгском обществе и спровоцировала акции протеста.