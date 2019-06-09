Утвержденное парламентом Молдавии правительство анонсировало кадровые перестановки

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Утвержденное молдавским парламентом правительство произведет кадровые перестановки на первом заседании 10 июня. Как сообщила в ходе брифинга в воскресенье глава кабинета Майя Санду, заседание пройдет в парламенте, так как здания правительства и многих министерств заблокированы сторонниками Демократической партии Молдовы (ДПМ), которая не признает кабинет Санду.

"Будут обсуждаться первые отставки и назначения", - сказала она. Санду призвала рядовых госслужащих подчиниться новому кабинету. "Бывшее правительство не хочет уходить, поэтому мирный переход власти теперь зависит от вас", - сказала Санду, заверив, что не планирует массовых увольнений. Комментируя заявления руководителей ряда ведомств из кабинета Павла Филипа, которые отказываются признавать новое правительство, она пригрозила, что все они предстанут перед законом.

В понедельник также продолжат работу законодатели. Как сообщил ТАСС депутат Партии социалистов Республики Молдова Гайк Вартанян, в повестке формирование ряда постоянных парламентских комиссий, также депутаты планируют сформировать рабочую группу по расследованию громкого коррупционного скандала в банковской системе.

Возможно обострение

Президент Молдавии Игорь Додон призвал своих сторонников в ближайшие дни быть готовыми выйти на массовые акции протеста, если процесс смены власти начнет затягиваться. "Если не получится мирно, то мы выведем людей на улицу", - отметил он. С аналогичным призывом со своей стороны в воскресенье выступил лидер ДПМ Владимир Плахотнюк.

Политический кризис и образовавшееся в Молдавии двоевластие вызвало обеспокоенность в соседних странах. В связи с этим представители ЕС, России и США выступили с заявлениями, призвав молдавских политиков искать выход из ситуации посредством диалога в парламенте.