Член юркомитета Конгресса не нашел криминала в желании Пелоси увидеть Трампа в тюрьме

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Член юридического комитета нижней палаты Конгресса США Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд) не находит ничего предосудительного в словах спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) о желании увидеть американского президента Дональда Трампа в тюрьме. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

Конгрессмена попросили прокомментировать публикацию газеты Politico от 5 июня о подробностях состоявшейся днем ранее встречи, на которой Пелоси обсуждала с однопартийцами расследования в отношении Трампа, которые ведут комитеты контролируемой демократами Палаты представителей. Глава юридического комитета нижней палаты законодательного органа Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) требовал от нее позволить его комитету начать процедуру импичмента президента. "Я не хочу его импичмента, я хотела бы видеть его в тюрьме", - ответила Пелоси, занимающая третий по значимости пост в американской государственной иерархии.

Сисилини уточнил, что не мог слышать ремарку Пелоси, так как не присутствовал на упомянутой выше встрече. "Я не вижу никаких сложностей с этими словами. На кону - обязанность юридического комитета осуществлять надзор и продемонстрировать американскому народу то, что никто не ставит себя превыше закона, в том числе президент Соединенных Штатов", - отметил конгрессмен, выразив убежденность в ответственности Трампа за создание помех правосудию при расследовании приписываемого его команде сговора с РФ.

Детали процедуры

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США трижды. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году) и Билл Клинтон (в 1998-1999 годах). Однако оба они были оправданы Сенатом. Ричард Никсон, занимавший пост главы государства в 1969-1974 годах, подал в отставку еще до начала сенатских слушаний.

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США, находящейся на данном этапе в оппозиции, теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.