Экзитполы: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного "Научно-исследовательским центром "Молодежь".
- Предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%
- МВД Казахстана не выявило серьезных нарушений ни на одном из избирательных участков
- На выборах президента Казахстана зафиксировали 19 нарушений
- Наблюдатель от ШОС сообщил, что выборы президента Казахстана прошли в спокойной атмосфере
"Касым-Жомарт Токаев набирает по результатам опроса 69,94% голосов", - озвучил результаты экзитпола директор ТОО "Научно-исследовательский центром "Молодежь" Талгат Калиев на брифинге в воскресенье.
В опросе приняли участие 12 тысяч избирателей на 300 участках. По данным опроса, Амиржан Косанов набирает 14,96%, Жамбыл Ахметбеков - 3,06%, Дания Еспаева - 4,78%, Толеутай Рахимбеков - 2,71%, Амангельды Таспихов - 2,63% голосов.
Согласно экзитполу института "Общественное мнение", Токаев лидирует на выборах президента Казахстана с 70,13% голосов.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.
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