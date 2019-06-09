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Президентские выборы в Казахстане - 2019
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Экзитполы: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

По разным данным, действующий президент Казахстана набирает от 69,94% до 70,13% голосов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Алексей Никольский/ТАСС
Описание
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Алексей Никольский/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного "Научно-исследовательским центром "Молодежь".

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"Касым-Жомарт Токаев набирает по результатам опроса 69,94% голосов", - озвучил результаты экзитпола директор ТОО "Научно-исследовательский центром "Молодежь" Талгат Калиев на брифинге в воскресенье.

В опросе приняли участие 12 тысяч избирателей на 300 участках. По данным опроса, Амиржан Косанов набирает 14,96%, Жамбыл Ахметбеков - 3,06%, Дания Еспаева - 4,78%, Толеутай Рахимбеков - 2,71%, Амангельды Таспихов - 2,63% голосов.

Согласно экзитполу института "Общественное мнение",  Токаев лидирует на выборах президента Казахстана с 70,13% голосов.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

В новость были внесены изменения (21:24 мск) - добавлены подробности.

 

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КазахстанПрезидентские выборы в Казахстане - 2019
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