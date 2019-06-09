Ципрас 10 июня посетит президента Греции, чтобы назначить всеобщие выборы на 7 июля

АФИНЫ, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в понедельник нанесет визит президенту страны Прокопису Павлопулосу для того, чтобы попросить его распустить парламент и назначить парламентские выборы на 7 июля. Об этом сообщила в воскресенье вечером пресс-служба главы правительства.

"Премьер-министр Алексис Ципрас посетит в понедельник, 10 июня, в 18:30 [время совпадает с московским] президента республики Прокописа Павлопулоса, чтобы попросить его распустить парламент и объявить [всеобщие] выборы", - говорится в сообщении.

Премьер-министр ранее уже заявлял, что собирается 10 июня посетить президента Греции, чтобы попросить его объявить о парламентских выборах. Однако сейчас пресс-служба это подтвердила, указав и точное время встречи Ципраса с Павлопулосом.

На состоявшихся 26 мая выборах в Европейский парламент оппозиционная "Новая демократия" обогнала партию СИРИЗА Ципраса на 9,35% голосов. После этого поражения Ципрас объявил о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 7 июля. При этом на двух турах выборов в местные органы власти 26 мая и 2 июня "Новая демократия" победила в 12 из 13 регионов страны, а также в большинстве крупных городов.

Первый опрос общественного мнения, проведенный социологической компанией Metron Analysis после выборов в Европарламент и опубликованный в минувшую пятницу, показал, что "Новая демократия" обгоняет правящую СИРИЗА на 10,2% голосов потенциальных избирателей накануне парламентских выборов в июле. Так, согласно этому опросу, "Новая демократия" может получить на выборах 37-42,6% голосов, а СИРИЗА - 27-32,2%.