СМИ: полиция применила перцовый газ и дубинки против демонстрантов в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 июня. /ТАСС/. Столкновения между демонстрантами и полицией отмечены в ночь на понедельник в центре Гонконга. Как передает радиотелевещательная корпорация RTHK, часть участников многотысячной акции протеста против закона об экстрадиции с КНР не пожелала расходиться после полуночи и попыталась штурмовать здание Законодательного совета.

Стражи порядка сдерживали толпу металлическими барьерами и применили против отдельных радикально настроенных лиц перцовый газ и дубинки. По меньшей мере один сотрудник правоохранительных органов получил ранения. Также пострадали несколько журналистов.

Изначально акция протеста проходила мирно и носила организованный характер. Несколько сотен тысяч жителей Гонконга - по некоторым оценкам, до 1 млн человек - прошли маршем от парка Виктория к правительственному комплексу в районе Адмиралти. Тем самым они выразили протест против готовящегося закона об экстрадиции с КНР и усиления контроля со стороны властей Китая над внутренними делами этого самоуправляемого специального административного района.

Гонконг, наделенный высокой степенью автономии по формуле "одна страна - две системы", не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем. Но в настоящий момент местная администрация готовится наладить сотрудничество в этой сфере, при котором каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Нововведение позволит выдавать по запросу китайских органов на материк лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Против этого выступает местная оппозиция, обеспокоенная усилением контроля Пекина над внутренними делами Гонконга. Она опасается, что экстрадиция может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников и местных диссидентов.

Идея принятия закона за последние недели вызвала бурные споры в гонконгском обществе и спровоцировала акции протеста.