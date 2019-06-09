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Политический кризис в Молдавии

Додон приветствовал заявление ЕС о готовности работать с парламентом и правительством

Президент Молдавии завил о готовности своей администрации к работе со всеми ветвями власти

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон приветствовал заявление ЕС, который принял к сведению формирование новой правительственной коалиции в Молдавии и готов работать с демократически законным кабинетом министров.

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"Приветствую официальное заявление Европейского союза, озвученное верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом. Хочу вновь подчеркнуть открытость и готовность администрации президента к слаженной работе со всеми ветвями власти, в том числе парламентом и правительством, как во внутренней политике, так и во внешней", - написал глава государства в воскресенье на своей странице в Facebook.

Молдавскому парламенту накануне удалось преодолеть угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Произошло это после того, как поддерживающая Додона Партия социалистов договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет Демократической партии. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, сформировано правительство во главе с Майей Санду.

В то же время Конституционный суд после запроса теряющих власть демократов констатировал, что парламент не сумел в отведенный срок утвердить правительство, и назвал его решения нелегитимными. В воскресенье Демпартия провела митинг своих сторонников в Кишиневе, которые установили пикеты с палатками возле министерств и ведомств, чтобы не пускать туда новых министров. Исполняющий обязанности премьера Павел Филип, которого КС временно наделил полномочиями главы государства, подписал указ о роспуске парламента и досрочных выборах. В этой ситуации президент Молдавии обратился к международному сообществу с просьбой выступить посредником в мирной передаче власти.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьПолитический кризис в Молдавии
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