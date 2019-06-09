Касым-Жомарт Токаев. Карьерный дипломат во главе государства

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Новый этап начинается в жизни 66-летнего карьерного дипломата и государственного деятеля Касым-Жомарта Токаева: он одерживает уверенную и ожидаемую победу на внеочередных президентских выборах в Казахстане. Согласно результатам экзитполов, кандидатуру действующего главы государства поддержали около 70% принявших в голосовании избирателей, так что второй тур не понадобился, как, впрочем, это прогнозировали многие эксперты и политологи.

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Борьбу за высший государственный пост вели семь претендентов, однако победа Токаева считалась несомненной, поскольку его кандидатуру выдвинул сам первый президент Казахстана, Елбасы (лидер нации) Нурсултан Назарбаев, пользующийся у сограждан непререкаемым авторитетом. Выступая на предвыборном съезде правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), председателем которой он является, Назарбаев подчеркнул, что Токаев - "тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы, равных прав всех казахстанцев". Елбасы назвал его "самым достойным кандидатом" и призвал избирателей принять "безошибочное решение", поддержав кандидатуру Токаева. Ранее, 19 марта 2019 года, Назарбаев объявил, что досрочно слагает президентские полномочия, и назвал своим преемником Токаева, возглавлявшего на тот момент Сенат (верхнюю палату парламента). На следующий день Токаев в соответствии с установленной процедурой принес присягу и вступил в должность главы государства. А буквально через пару недель он, стремясь придать процессу передачи власти максимальную легитимность и прозрачность, назначил досрочные президентские выборы, которые проводятся в форме прямого всенародного голосования. По мнению политологов, этим решением Токаев подтвердил свою репутацию принципиального и одновременно прагматичного политика, который старается соблюдать не только букву, но и дух закона, а резким переменам предпочитает четко просчитанные, сбалансированные решения, которые обеспечивают постепенное, но неуклонное продвижение к намеченной цели. Еще выдвигая кандидатуру Токаева, Назарбаев указал на его "честность, ответственность и обязательность" - качества, которые Токаев неизменно проявлял на протяжении долгой карьеры дипломата и политика и которые в итоге привели его на высший государственный пост Казахстана. Карьерный дипломат и опытный политик Уроженец Алма-Аты Токаев в 1970 году поступил в МГИМО, а пять лет спустя, после окончания этой всемирно известной кузницы дипломатических кадров, был принят на работу в МИД СССР. Прилежность и вдумчивость наряду с прекрасным знанием китайского и английского языков стали хорошей отправной точкой для начала дипломатической карьеры: несколько лет Токаев проработал в советском посольстве в Сингапуре, затем трудился в центральном аппарате МИД, проходил стажировку в Пекинском институте иностранных языков, а с середины 1980-х и до распада СССР в 1991 году работал в советском посольстве в КНР. Он также окончил Дипломатическую академию МИД России и ныне является ее почетным доктором и профессором.

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После распада СССР Токаев вернулся на родину, и в молодой Республике Казахстан его знания, опыт и личные качества оказались востребованными: в 1992 году он был назначен заместителем министра иностранных дел, а два года спустя возглавил дипломатическое ведомство. Весной 1999 года Токаева назначили вице-премьером, а всего через полгода - и главой правительства Казахстана. На этом посту он проработал три года, после чего по собственной инициативе вернулся на должность главы МИД и оставался в ней до начала 2007 года, когда его избрали председателем Сената. В 2011-2013 годах Токаев достойно представлял Казахстан на международной арене: он был назначен заместителем генсека ООН, генеральным директором Отделения ООН в Женеве, а также занимал должность генерального секретаря Конференции по разоружению. Как отмечал Назарбаев, это назначение "было большим признанием заслуг Токаева как дипломата и знаком доверия к Казахстану". По возвращении на родину Токаев был избран главой Сената. Характеризуя своего преемника, Назарбаев отмечал: "Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю <...> Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев - именно тот человек, которому мы можем доверить управление Казахстаном". Однако успешная дипломатическая карьера едва не обернулась правовой коллизией при выдвижении кандидатуры Токаева для участия в выборах главы государства. Дело в том, что по закону кандидат в президенты должен проживать в стране на протяжении последних 15 лет, Токаев же часть этого периода находился за границей. Пришлось обращаться в Конституционный совет, который разъяснил, что Токаев находился за рубежом в служебной командировке, что не нарушает норму закона и не препятствует выдвижению его кандидатуры. Досрочные выборы Два с лишним месяца назад, комментируя решение Назарбаева сложить полномочия и назвать своим преемником Токаева, казахстанские эксперты сходились во мнении о том, что новый глава государства, будучи противником радикальных перемен в политике и отдавая предпочтение эволюции, является оптимальной фигурой для транзита власти, разговоры о котором шли в Казахстане на протяжении последних трех лет.

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"Что касается Токаева, я думаю, это человек очень умеренных взглядов, человек, который не любит каких-либо резких движений в какую-либо сторону. Про него давно говорили, что он более или менее оптимальная фигура для транзита, в какую бы сторону и по какому сценарию он бы не осуществлялся", - поделился мнением с ТАСС политолог Айдос Сарым. Схожее мнение высказал ТАСС и главный редактор энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияр Ашимбаев: "У Токаева есть свои взгляды, но не думаю, что они сильно разнятся с курсом Назарбаева". Звучали, впрочем, и предположения о том, что Токаев - фигура временная, переходная и будет оставаться на посту главы государства лишь до истечения мандата Назарбаева в 2020 году, после чего в президенты выдвинут дочь Назарбаева Даригу, возглавившую Сенат после ухода оттуда Токаева. Вероятно, чтобы развеять эти слухи, и было решено провести внеочередные президентские выборы. Во всяком случае, сам Токаев в телеобращении к народу назвал досрочные выборы "абсолютно необходимыми" и подчеркнул: "Для того чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать задачи социально-экономического развития, необходимо снять любую неопределенность". Он также отметил, что решение о назначении выборов принимал не единолично, а после консультаций с первым президентом, спикерами обеих палат парламента, главой правительства и лидерами политических партий. Таким образом, Токаев подтвердил репутацию человека, который предпочитает не рубить с плеча, а принимать решения после вдумчивых и детальных обсуждений с максимально широким кругом собеседников. Верность курсу Елбасы Оправдал Токаев и другой прогноз экспертов, заявив, что проведение внеочередных выборов призвано "подтвердить стабильность и преемственность политики" Назарбаева. О том же Токаев позднее говорил и на партийном съезде, делегаты которого единогласно одобрили его кандидатуру на пост главы государства: "Я считаю честью и священным долгом продолжить путь первого президента Казахстана". По словам Токаева, свою задачу он видит в "обеспечении преемственности политики" Назарбаева, под руководством которого страна за годы независимости совершила "уникальный в истории прорыв от бедности и хаоса к стабильности и процветанию". Следуя этому курсу, отмечал Токаев, Казахстану предстоит продолжить "политическую модернизацию, трансформацию государственной системы на основе демократии". Он также пообещал укреплять вертикаль власти по формуле "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство" и одновременно усиливать ответственность власти перед народом, для чего "решения по значимым стратегическим проблемам будут приниматься с учетом точки зрения большинства населения путем опросов общественного мнения, а по наиболее важным - посредством референдумов". Примечательно, что одним из первых шагов Токаева на посту главы государства стало выступление в поддержку переименования столицы республики Астаны в Нур-Султан - по имени первого президента независимого Казахстана и в знак признания его заслуг перед страной. Внешние связи Преемственность курса проявилась и в том факте, что свой первый зарубежный визит в качестве главы государства Токаев нанес в Россию, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Как заметил сам Токаев накануне этого визита, "внутри системы приоритетов существуют особые цели". И пояснил: "Я имею в виду развитие союзнических отношений с Россией". Он также назвал Россию "надежным стратегическим партнером и добрым соседом, который, согласно известной пословице, ближе любого родственника".

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