Венецианская комиссия оценит законность роспуска парламента Молдавии

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) рассмотрит последние события в Молдавии, в том числе роспуск парламента, и даст им правовую оценку. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель СЕ Даниэль Хольтген.

"Генеральный секретарь Совета Европы [Турбьёрн] Ягланд запросил срочное заключение Венецианской комиссии о последних решениях, в том числе об условиях роспуска парламента Молдавии", - написал Хольтген в Twitter.

Парламент Молдавии с момента после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность этих действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. Суд признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС разрешил и. о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.