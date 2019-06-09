Земан заявил, что законопроект КПРФ о событиях 1968 года является оскорбительным для Чехии

ПРАГА, 10 июня. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан считает оскорбительным для его страны подготовленный фракцией КПРФ в Госдуме законопроект "О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора". Об этом он заявил в воскресенье по пражскому радиоканалу Frekvence-1.

"Считаю его [законопроект] глубоко оскорбительным [для республики], - подчеркнул президент. - Те, кто его поддерживают, совершают враждебный акт по отношению к Чехии".

Милош Земан пригласил на 13 июня в Пражский град посла РФ в Чехии Александра Змеевского для дачи объяснений по поводу законодательной инициативы фракции КПРФ в Госдуме. Законопроект, как отметил президент, является продуктом "двух сумасшедших депутатов российской Думы".

"Оккупация [Чехословакии войсками Варшавского договора] в 1968 году была международным преступлением, а те, кто его совершил, не должны иметь статус ветеранов войны", - сказал Земан.

Позиция МИД Чехии

Ранее обеспокоенность в связи с инициативой КПРФ в Госдуме в специальном заявлении выразил МИД Чехии. Беспокойство внешнеполитического ведомства вызвала формулировка, согласно которой статус ветеранов боевых действий должен быть предоставлен бывшим солдатам ВС СССР за "выполнение задач по подавлению попытки государственного переворота и обеспечению стабильности в ЧССР в период проведения крупной военно-стратегической операции войск государств - членов Варшавского договора с 21 августа по ноябрь 1968 года".

"Чехословакия в августе 1968 года была оккупирована Советским Союзом и большинством государств - членов ВД. Это произошло в вопиющем противоречии с нормами международного права и против воли законных руководителей [чехословацкого] государства и подавляющего большинства граждан [ЧССР]", - отметил МИД Чехии.

В заявлении содержится ссылка на Договор о дружеских отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией, подписанный президентами обеих стран в августе 1993 года. В данном документе, как подчеркивает МИД, четко сказано о стремлении сторон "покончить с тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым использованием силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим необоснованным пребыванием советских войск на чехословацкой территории".

"Мы предполагаем, что российская сторона считает данный договор действующим и воздержится от шагов, которые ставили бы под сомнение его содержание", - подчеркивается в заявлении.

Осуждение ввода войск в ЧССР

Через месяц после "бархатной" революции ноября 1989 года в Чехословакии, которая привела к смене политического режима в республике, было принято совместное заявление руководителей СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши по событиям 1968 года. В нем ввод войск квалифицировался как "неправомерный акт вмешательства во внутренние дела суверенной страны, акт, прервавший процесс демократического обновления ЧССР и имевший долговременные отрицательные последствия".