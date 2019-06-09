Парламент Молдавии оспорит в ЕСПЧ решения КС по запросам Демпартии

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Парламент Молдавии оспорит в Европейском суде по правам человека решения принятые Конституционным судом (КС) по требованию Демократической партии. Об этом заявила его председатель Зинаида Гречаный, выступая в воскресенье в эфире телеканала "RTR-Молдова" .

"Язык не поворачивается говорить о незаконности решений Конституционного суда, суд должен следить за соблюдением конституции и сам ее нарушает. Мы обратимся в ЕСПЧ и в Венецианскую комиссию, завтра я подпишу обращение и наши представители его отвезут. Пусть помогут нам европейские структуры и объяснят, как такое может быть в демократическом государстве", - отметила она. По ее словам, КС оказался "под каблуком".

Парламент Молдавии с момента после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд с требованием оценить законность этих действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. Суд признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство.

После этого КС разрешил и. о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.