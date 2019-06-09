Спикер парламента Молдавии заявила, что он не будет распущен

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Парламент Молдавии, указ о роспуске которого подписал исполняющий обязанности премьера Павел Филип, не собирается прекращать работу и примет важные решения. Об этом заявила его председатель Зинаида Гречаный, выступая в воскресенье в эфире телеканала "RTR-Молдова" .

"Мы не готовимся к досрочным выборам. Думаю, завтра мы утвердим генерального секретаря парламента, завтра же мы начинаем работу по принятию других законодательных инициатив. Мы не собираемся распускать парламент, он дееспособен и был выбран законно" - сказала Гречаный. Она напомнила о позиции Евросоюза, который в субботу заявил о готовности работать с "легитимным правительством" Молдавии.

"Я думаю, что на первых порах мы должны заседать каждый день. Наша цель - это обеспечение стабильности", - сказала Гречаный. По ее словам, среди приоритетов депутатов - назначение даты местных выборов, возвращение к пропорциональной избирательной системе, другие важные вопросы.

Парламент Молдавии после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. КС признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС разрешил и. о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.