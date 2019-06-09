НАТО "с беспокойством" следит за политическим кризисом в Молдавии

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. НАТО с обеспокоенностью наблюдает за событиями, происходящими в настоящее время в Молдавии, и по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность республики. С таким заявлением, которое размещено на странице организации в Twitter , выступила в воскресенье официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

"Мы призываем все политические силы в Молдавии проявлять спокойствие и сдержанность и разрешать свои разногласия путем диалога при полном уважении верховенства закона", - отмечается в документе. По убеждению Лунгеску, "демократические лидеры Республики Молдова должны работать вместе, чтобы преодолеть нынешний кризис".

Официальный представитель НАТО подтвердила "постоянную поддержку альянса Молдавии в реформировании ее институтов обороны и безопасности", отметив, что Молдавия и НАТО "являются тесными партнерами более 25 лет".

Парламент Молдавии с момента после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность этих действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. Суд признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС разрешил и. о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.