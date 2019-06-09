На парламентских выборах в Южной Осетии лидирует "Единая Осетия"

ЦХИНВАЛ, 9 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Южной Осетии объявила предварительные данные по выборам депутатов парламента республики. Согласно результатам с 15 из 77 избирательных участков, лидирует партия "Единая Осетия", на втором месте - Народная партия , на третьем месте - "Ныхас".

"Мы смогли получить данные с 15 участков, данные предварительные. "Фыдыбаста" получили 275 голосов, Коммунистическая партия - 572, "Единство народа" - 1080, "Ныхас" - 1171, Народная партия - 1790, "Единая Осетия" - 3279, "Единство" - 261, против всех [проголосовали] 96 человек", - сказала журналистам председатель ЦИК республики Белла Плиева.

По ее словам, данные приведены в том числе с участков в Северной Осетии, Москвы и Сухума.

Председатель ЦИК также огласила предварительные итоги выборов по одномандатным избирательным округам. Экс-президент Южной Осетии Леонид Тибилов проиграл своему оппоненту Алану Гаглоеву по избирательному округу № 8. В одномандатном округе №1 победу одержал глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игорь Кочиев, а бывший глава Ленингорского района Заза Дриаев одержал победу в округе № 16.

Всего в выборах от 17 одномандатных округов принимали участие 98 кандидатов, из которых 60 - выдвиженцы от партий и 38 - самовыдвиженцы. Впервые выборы в парламент Южной Осетии проходят по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 депутатов выбирают по партийным спискам, половину - по одномандатным округам.

По единому избирательному округу были зарегистрированы семь партий - "Единая Осетия" во главе с министром ЧС республики Аланом Тадтаевым, "Единство народа" во главе с ее лидером Владимиром Келехсаевым, "Ныхас" во главе с бывшим главой МИД республики Давидом Санакоевым, "Народная партия" во главе с заведующим отделением республиканской больницы Александром Плиевым, Коммунистическая партия республики во главе с секретарем ЦК Компартии Иналом Уригаевым, "Единство" во главе с бывшим министром экономики Геннадием Кокоевым и "Фыдыбаста" идет во главе с лидером партии, представителем президента в парламенте Вячеславом Гобозовым.

В новость были внесены изменения (10.06 в 00:27 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца