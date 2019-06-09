В НАТО заявили, что учения альянса на Балтике не направлены против третьих стран

БРЮССЕЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Стартовавшие в воскресенье крупные военно-морские маневры НАТО в Балтийском море BALTOPS-2019 "не направлены против третьих стран". Об этом говорится в заявлении официального представителя альянса Оаны Лунгеску.

Единственной страной балтийского региона, не принимающей участие в этих маневрах, является Россия. Еще две ключевые балтийские страны, не входящие в НАТО - Швеция и Финляндия - участвуют в учениях на правах партнеров.

"Балтийское море имеет стратегическое значение для альянса, к нему имеют выход шесть государств НАТО, - заявила Лунгеску. - Учения BALTOPS проводятся уже 47-й год и не направлены против кого бы то ни было, хотя ситуация в области безопасности в регионе явно деградировала после нелегальной аннексии Крыма Россией в 2014 году. BALTOPS демонстрируют, как хорошо наши силы способны работать вместе и что НАТО может защитить себя от любого противника".

Представитель альянса напомнила, что Россия в прошлом принимала участие в маневрах, однако не приглашалась после воссоединения с Крымом и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

В учениях принимают участие 8,6 тыс. военных из 18 стран НАТО и партнеров альянса, маневры будут проходить до 21 июня. Торжественная церемония открытия учений состоялась в воскресенье в немецком порту Киль. В ходе маневров будут отрабатываться действия по поиску и уничтожению морских мин и подводных лодок противника, отражение нападений с воздуха и моря. Кроме того, будут отрабатываться атакующие действия, в частности, высадка морского десанта.

Учения BALTOPS впервые прошли в 1971 году, их основной целью было сдерживание СССР и демонстрация активности флотов НАТО в максимальной близости от советских границ. После распада Советского союза Россия неоднократно принимала участие в этих маневрах, акцент которых был в значительной степени смещен на отработку поисково-спасательных операций, а масштабы сокращены. Когда в 2014 году НАТО разорвала военное сотрудничество с Россией, учения BALTOPS постепенно вернулись к своим изначальным масштабам и задачам.