Военные США оценивают целесообразность наращивания присутствия на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Глава Центрального командования (CENTCOM) американских вооруженных сил генерал-лейтенант Кеннет Маккензи изучает вопрос целесообразности наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке и может рекомендовать пойти на такой шаг, если этого потребует оперативная обстановка и действия Ирана. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal, корреспондент которой находится на борту авианосца USS Abraham Lincoln.

Американская авианосная ударная группа (АУГ) этого корабля была переброшена ранее по приказу Белого дома на Ближний Восток на фоне обострения противоречий между Вашингтоном и Тегераном.

"Мы обсуждаем это", - приводит газета слова главы CENTCOM, признавшего, что наращивание военного присутствия США в Ближневосточном регионе потребует значительных ресурсов и средств. "Я думаю очень осторожно, долго и тщательно, прежде чем начинаю говорить о переброске дополнительных ресурсов на театр [военных действий]", - продолжал он. "Мы говорим об этом, но такой шаг должен основываться на текущей оценке ситуации", - добавил Маккензи, отказавшись уточнить, сколько военнослужащих и единиц военной техники он может запросить у Пентагона.

"С момента начала наших операций в регионе у нас было несколько случаев соприкосновения с иранцами", - информировал Маккензи. "До сих пор все было безопасно и профессионально, это означает, что иранцы не совершили ничего, что помешало бы нашей способности маневрировать или потребовало бы от нас принятия мер самообороны", - признал он.

Как передавало 3 июня информационное агентство Associated Press авианосец USS Abraham Lincoln и корабли его сопровождения находились в Аравийском море примерно в 200 милях (322 км) от побережья Омана. АУГ и стратегический бомбардировщик B-52 провели учения при участии палубных истребителей F/A-18, вертолетов MH-60 и палубных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2D.

Политическая конфронтация между Ираном и США привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе после решения Вашингтона направить туда АУГ USS Abraham Lincoln и стратегический бомбардировщик в качестве сигнала Тегерану. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль Arlington. Как заявил Пентагон, данный шаг стал "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов".