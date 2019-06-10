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Политический кризис в Молдавии

В МИД Украины завили об обеспокоенности в связи с ситуацией в Молдавии

В Киеве призвали ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля

ТАСС, 10 июня. Киев с беспокойством следит за развитием ситуации в Молдавии, столкнувшейся с политическим кризисом, и призывает все вовлеченные в него стороны решать возникшие споры путем диалога, избегая силового противостояния. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении украинского МИД.

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В сообщении отмечается, что на Украине "с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации" в соседней стране. "Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния", - говорится в заявлении украинского ведомства.

В МИД Украины также утверждают, что "важным для страны и безопасности ситуации в регионе" является "недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации" в Молдавии. "Республика Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее", - добавили во внешнеполитическом ведомстве, отметив, что Киев готов в случае необходимости предоставить Кишиневу "содействие в решении существующих проблем".

Теги
УкраинаМолдавияПолитический кризис в Молдавии
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