Си Цзиньпин обсудит на саммите ШОС торговую войну с США и борьбу с терроризмом

ПЕКИН, 10 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин намерен обсудить в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке торговые трения с США, а также взаимодействие в борьбе с терроризмом. Об этом в понедельник на спецбрифинге заявил заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.

"На каждом саммите обсуждается институциональное развитие ШОС. Это будет включать в себя сотрудничество в сфере экономики, безопасности, в частности взаимодействие в борьбе с терроризмом. Безопасность и развитие являются двумя приоритетными вопросами для ШОС", - указал он. "Создание ШОС не было направлено против третьих стран, однако саммит такого уровня определенно уделит внимание наиболее важным вопросам региональной и международной повестки дня", - добавил замминистра.

По его словам, по итогам саммита лидеры стран-участниц подпишут декларацию и совместное коммюнике, а также несколько соглашений о сотрудничестве. "Во время саммита председатель Си Цзиньпин также проведет двусторонние встречи с лидерами соответствующих стран", - добавил он.

Двусторонние встречи

На вопрос журналистов о том, планирует ли глава государства провести двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудить с ним торговые трения двух стран с США, дипломат отметил, что график встреч по-прежнему обговаривается.

"Что касается вашего вопроса о том, будут ли лидеры двух стран обсуждать торговые трения между Китаем и США, а также торговые споры между американской и индийской сторонами, то я думаю, что это не стало бы сюрпризом. Уверен, что эти вопросы могли бы стать важной темой таких встреч председателя КНР Си Цзиньпина с лидерами других стран", - подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

"То, как необходимо реагировать на попытки притеснений со стороны США, а также их протекционистские меры, - это серьезный вопрос не только для Китая, он напрямую связан с восстановлением и ростом мировой экономики. По этой причине было бы важным, если лидеры двух стран обсудят этот вопрос", - указал замминистра.

"Наблюдается сложная международная обстановка и значительные изменения в ней, но мы должны признать, что ШОС имеет дело с гораздо большим числом возможностей для развития, чем вызовов для него", - добавил он. "Китай уверен, что саммит в Бишкеке предоставит ШОС хорошую возможность для всех стран выстроить более широкий консенсус и найти новые точки соприкосновения для сотрудничества", - резюмировал замглавы МИД КНР.

Рабочее турне Си Цзиньпина

Предстоящий саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе даст странам региона возможность самостоятельно урегулировать проблемы без вмешательства извне, заявил Ханьхуэй.

"Международная обстановка претерпевает серьезные, беспрецедентные изменения", - сказал он. По его словам, страны все чаще предпринимают действия в одностороннем порядке в ущерб другим, что вредит "базовым нормам международных отношений". "Международные конфликты продолжают возникать, а терроризм остается серьезным вызовом", - констатировал замминистра.

"Проблемы Азии должны быть урегулированы странами региона. Мы выступаем против внешнего вмешательства, - указал дипломат. - Уверены, что саммит в Душанбе позволит странам усилить взаимное доверие и послужит на благо миру, стабильности и развитию азиатского региона, а также внесет свой вклад в меры по реагированию на вызовы безопасности и благосостоянию народов Азии".

Как сообщил в воскресенье МИД Китая, председатель КНР Си Цзиньпин с 12 по 14 июня нанесет государственный визит в Киргизию и примет участие в XIX саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. После этого глава государства направится с госвизитом в Таджикистан, где с 14 по 16 июня примет участие в V саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.