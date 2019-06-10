Токаев поблагодарил соотечественников за оказанное ему доверие

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев после обнародования данных экзитполов на выборах главы государства поблагодарил казахстанцев за оказанное ему доверие. Как говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте кандидата в президенты, Токаев ждал результаты экзитполов вместе со своим штабом в Центральном аппарате партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"). Согласно результатам опросов на выходе с избирательных участков, Токаев набирает порядка 70% голосов.

"Я рад тому, что предвыборная кампания носила цивилизованный характер, была спокойной. По сути дела, эта была конкуренция предвыборных программ. Это говорит о том, что уровень политической культуры у нас в Казахстане серьезно вырос. Впереди у нас очень большая работа", - заявил Токаев.

Он поблагодарил членов республиканского общественного штаба, активистов и сторонников партии за проделанную в электоральный период работу, отметив масштабность и технологичность проведенной кампании. "Вы заметили, что ситуация в стране изменилась, так же, как и ситуация во всем мире. Мы стали объектом влияния международных турбулентных процессов. Казахстан, будучи частью мирового сообщества, ощущает на себе то, что происходит за его пределами. Мы должны быть вместе, чтобы работать на будущее Казахстана", - отметил кандидат в президенты.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.