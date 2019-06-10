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Президентские выборы в Казахстане - 2019

Межпарламентская ассамблея ШОС: выборы президента Казахстана прошли без нарушений

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Наблюдательная миссия Межпарламентской ассамблеи Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не зафиксировала нарушений на выборах президента Казахстана. Об этом заявил в понедельник журналистам глава миссии, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

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"Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность внеочередных выборов, не отмечено", - сказал он.

"Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - подчеркнул Норов.

Теги
КазахстанНоров, Владимир ИмамовичПрезидентские выборы в Казахстане - 2019
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