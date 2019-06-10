Межпарламентская ассамблея ШОС: выборы президента Казахстана прошли без нарушений

МИД Китая назвал данные ООН о содержании в неволе 1 млн уйгуров в Синьцзяне нонсенсом

По мнению замминистра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэя, определенные силы в международном сообществе не могут нормально относиться к развитию Пекина

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