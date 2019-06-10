Межпарламентская ассамблея ШОС: выборы президента Казахстана прошли без нарушений

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Наблюдательная миссия Межпарламентской ассамблеи Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не зафиксировала нарушений на выборах президента Казахстана. Об этом заявил в понедельник журналистам глава миссии, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.
"Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность внеочередных выборов, не отмечено", - сказал он.
"Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - подчеркнул Норов.