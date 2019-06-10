Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70,76% голосов

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на прошедших в воскресенье выборах главы государства во всех областях страны и набирает 70,76% голосов. Такие предварительные данные озвучил на брифинге в понедельник заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики Константин Петров.

"Токаев Касым-Жомарт Кемелевич - 6 504 054 голоса или 70,76% голосов избирателей", - сказал Петров. Он отметил, что эти данные представлены территориальными комиссиями областей и городов Шымкент, Алма-Ата и Нур-Султан.

Согласно предварительным итогам, общественный деятель и журналист Амиржан Косанов набирает 1 472 733 голоса или 16,02% голосов избирателей, депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Дания Еспаева - 478 153 голоса или 5,2%, председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутай Рахимбеков - 294 271 голос или 3,2%, председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов - 190 304 голоса или 2,07%, депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков - 167 249 голосов или 1,82%, общественный деятель и писатель Садыбек Тугел - 84 348 голосов или 0,92%.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Токаев.