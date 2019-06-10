Kyodo: встреча Путина с главами информагентств прояснила позицию РФ по договору с Японией

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с руководителями главных мировых информационных агентств прошла в откровенной деловой обстановке и позволила, в частности, в полной мере и без искажений понять позицию Москвы в отношении переговоров о мирном договоре с Японией. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил руководитель совета обозревателей ведущего японского информационного агентства Kyodo Хироки Сугита. Он принимал участие в состоявшейся 6 июня в Санкт-Петербурге беседе российского руководителя с представителями мировой прессы.

"Мой вопрос касался переговоров с Россией о мирном договоре, по поводу которых в Японии зачастую распространяются чрезмерно оптимистические, далекие от реальности мнения, - рассказал журналист. - Президент Путин в своем ответе указал на то, что японо-американское сотрудничество в сфере обеспечения безопасности вызывает обеспокоенность России и оказывает воздействие на ход выработки договора. Он четко дал понять, что в таких условиях трудно надеяться на быстрое завершение переговоров. Думаю, что переданные агентством Kyodo материалы об этой беседе и высказываниях президента помогут правительству и народу Японии лучше понять реальное положение дел и позицию России".

"В ходе встречи, - отметил Хироки Сугита, - президент Путин был очень энергичен и уверен в себе. Он честно и обстоятельно, как мне показалось, отвечал на наши вопросы. Меня поразило, что при этом президент не рылся в бумажках, а быстро приводил большое количество нужной информации, которую он великолепно помнит".

"Встреча в прекрасном Константиновском дворце была отлично организована, мы благодарны ТАСС за ее подготовку, - продолжил журналист. - Сама беседа проходила за круглым столом, что создавало особое ощущение единства. Всем участникам беседы дали возможность высказаться на равноправной товарищеской основе".

Ежегодная встреча Владимира Путина с руководителями ведущих информационных агентств мира, организатором которой выступал ТАСС, проводилась на полях ПМЭФ в шестой раз. В этом году в беседе с главой российского государства приняли участие высокие представители десяти зарубежных агентств из девяти стран - Великобритании, Германии, Ирана, Испании, Италии, Китая, США, Франции, Японии. Россию на встрече представлял генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.